Cagliari Inter arriva la decisione su Luvumbo | le condizioni dopo l’infortunio
Cagliari Inter, le ultime in vista della quinta giornata di Serie A contro i rossoblù che vedrà impegnati i nerazzurri. I dettagli. Cresce l’attesa in Sardegna per il big match della quinta giornata di Serie A 202526. Domani sera, sabato 27 settembre, l’Unipol Domus ospiterà alle 20:45 la sfida tra Cagliari e Inter, un appuntamento che promette spettacolo e che potrebbe già orientare le ambizioni delle due squadre in questa fase iniziale della stagione. In casa rossoblù, il tema principale della vigilia è stato quello degli infortuni. In particolare, le condizioni di Zito Luvumbo, attaccante angolano classe 2002, erano attese con ansia dai tifosi. 🔗 Leggi su Internews24.com
Sebastiano Esposito Inter, anche il Cagliari ci prova: è sfida a tre per l’attaccante!
Sebastiano Esposito Inter, può essere addio. Cagliari in pole per l’attaccante, ma c’è anche la Fiorentina! Le ultime
Mercato Inter, il Cagliari tenta il sorpasso sulla Fiorentina per Sebastiano Esposito: lo stato della trattativa
