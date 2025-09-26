Cagliari Inter, le ultime in vista della quinta giornata di Serie A contro i rossoblù che vedrà impegnati i nerazzurri. I dettagli. Cresce l’attesa in Sardegna per il big match della quinta giornata di Serie A 202526. Domani sera, sabato 27 settembre, l’Unipol Domus ospiterà alle 20:45 la sfida tra Cagliari e Inter, un appuntamento che promette spettacolo e che potrebbe già orientare le ambizioni delle due squadre in questa fase iniziale della stagione. In casa rossoblù, il tema principale della vigilia è stato quello degli infortuni. In particolare, le condizioni di Zito Luvumbo, attaccante angolano classe 2002, erano attese con ansia dai tifosi. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Cagliari Inter, arriva la decisione su Luvumbo: le condizioni dopo l’infortunio