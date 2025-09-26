Cagliari Inter arriva la decisione su Luvumbo | le condizioni dopo l’infortunio

Internews24.com | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cagliari Inter, le ultime in vista della quinta giornata di Serie A contro i rossoblù che vedrà impegnati i nerazzurri. I dettagli. Cresce l’attesa in Sardegna per il big match della quinta giornata di Serie A 202526. Domani sera, sabato 27 settembre, l’Unipol Domus ospiterà alle 20:45 la sfida tra  Cagliari   e   Inter, un appuntamento che promette spettacolo e che potrebbe già orientare le ambizioni delle due squadre in questa fase iniziale della stagione. In casa rossoblù, il tema principale della vigilia è stato quello degli infortuni. In particolare, le condizioni di Zito Luvumbo, attaccante angolano classe 2002, erano attese con ansia dai tifosi. 🔗 Leggi su Internews24.com

cagliari inter arriva la decisione su luvumbo le condizioni dopo l8217infortunio

© Internews24.com - Cagliari Inter, arriva la decisione su Luvumbo: le condizioni dopo l’infortunio

In questa notizia si parla di: cagliari - inter

Sebastiano Esposito Inter, anche il Cagliari ci prova: è sfida a tre per l’attaccante!

Sebastiano Esposito Inter, può essere addio. Cagliari in pole per l’attaccante, ma c’è anche la Fiorentina! Le ultime

Mercato Inter, il Cagliari tenta il sorpasso sulla Fiorentina per Sebastiano Esposito: lo stato della trattativa

Cagliari, UFFICIALE: arriva Andreolli - L'ex Inter arriva a parametro zero e ha firmato un contratto di due anni con il ... Lo riporta calciomercato.com

Cagliari, ufficiale l'arrivo di Esposito dall'Inter: la formula - L’attaccante classe 2002 si arriva dall’Inter con la formula del prestito, che si trasformerà in obbligo di riscatto al verificarsi ... corrieredellosport.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Cagliari Inter Arriva Decisione