Cagliari Inter a Piccinini | tutti i precedenti con i nerazzurri

Cagliari Inter, le ultime in vista della quinta giornata di Serie A contro i rossoblù che vedrà impegnati i nerazzurri. I dettagli. La sfida tra  Cagliari   e   Inter, valida per la quinta giornata di Serie A 202526 e in programma domani sera alle 20:45 all’Unipol Domus, sarà diretta da Marco Piccinini. L’arbitro romagnolo, ingegnere edile di Forlì che compirà 42 anni proprio lunedì, è stato designato per un match molto atteso, che mette di fronte due squadre in cerca di continuità dopo un avvio di campionato caratterizzato da alti e bassi. Piccinini vanta già diversi incroci con i nerazzurri, e il bilancio è nettamente favorevole all’ Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com

