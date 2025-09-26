Caduti in pista | lo sci è ormai troppo pericoloso?

Un’altra tragedia, la quarta negli ultimi 11 mesi, ha scosso il mondo dello sci italiano e non solo. Lo scorso 14 settembre Matteo Franzoso, 25enne promessa azzurra, durante un allenamento sulle nevi delle Ande, in Cile, è rovinosamente caduto finendo sbalzato in avanti verso le reti. Ha oltrepassato due file di reti e ha sbattuto contro la staccionata posizionata 6-7 metri fuori dal tracciato della pista La Parva, a 50 km da Santiago. Una botta fortissima che gli ha procurato un trauma cranico e conseguente edema cerebrale. Raggiunto dall’elisoccorso, l’azzurro delle Fiamme Gialle, cresciuto sciisticamente al Sestriere, è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva e indotto al coma farmacologico. 🔗 Leggi su Tpi.it

