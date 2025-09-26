Caduta dal balcone alla Barca Lo strazio del fratello di Tania | La nuova accusa non basta

Caduta dal balcone alla Barca, nuova accusa per Fayez Selmi: non più istigazione al suicidio, ma omicidio preterintenzionale. "È comunque troppo poco", commenta a caldo il fratello di Tania Bellinetti, morta dopo essere precipitata - di spalle - dal balcone sul retro del palazzo di via Tolstoj, il pomeriggio dell’8 aprile scorso. Selmi quel pomeriggio è stato visto lì, nel palazzo. "Omicidio preteritenzionale? Non è abbastanza – commenta Andrea Bellinetti –. Quello che credo è che se perdi una sorella non ci potrà mai essere una pena adeguata, anche per tutto quello che verrà in futuro". Un’accusa che peraltro, "per noi familiari, non è certo qualcosa di nuovo", sottolinea il fratello di Tania, lasciando intendere che da sempre hanno un quadro chiaro di quanto sia successo quel pomeriggio al terzo piano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

