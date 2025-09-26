Cade da una impalcatura | operaio deceduto

Tempo di lettura: < 1 minuto Secondo una prima ricostruzione, sarebbe caduto da un’impalcatura durante i lavori di ristrutturazione all’interno di una palestra. Non ce l’ha fatta Antonio Maione, l’operaio 55enne trovato con una brutta ferita alla testa nel pomeriggio di oggi in un locale commerciale di via dei Mille a Napoli. Trasportato d’urgenza all’ospedale San Paolo, è stato trasferito al reparto di Neuropsichiatria del San Giovanni Bosco. In ospedale però è deceduto, a causa della gravissima ferita riportata alla testa. Sul caso indagano gli agenti del commissariato di polizia San Ferdinando. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

