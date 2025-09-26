Cade da impalcatura durante i lavori | 55enne muore in ospedale

Napolitoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È deceduto Antonio Maione, l'uomo di 55 anni che oggi era stato trovato con una ferita alla testa in una palestra in ristrutturazione in via del Mille.L'autorità giudiziaria ha disposto il sequestro della salma e dell'area dove è avvenuto l'incidente. Sono ancora in corso gli accertamenti degli. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

