Cade da impalcatura durante i lavori | 55enne muore in ospedale

È deceduto Antonio Maione, l'uomo di 55 anni che oggi era stato trovato con una ferita alla testa in una palestra in ristrutturazione in via del Mille.L'autorità giudiziaria ha disposto il sequestro della salma e dell'area dove è avvenuto l'incidente. Sono ancora in corso gli accertamenti degli.