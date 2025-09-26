Cade da cavallo durante il lavoro in una cascina del Biellese | morta una 24enne

Un incidente questa mattina, 26 settembre, è costato la vita a Carola Dettoma, classe 2001, che lavorava alla cascina San Grato, un’azienda agricola di Cossato, nel Biellese. La ragazza sarebbe caduta mentre stava montando un cavallo dell’allevamento, ma si sta ancora ricostruendo la dinamica dell’incidente. Inutile l’intervento del 118, per la ragazza non c’è stato nulla da fare. I carabinieri sono ora sul posto per svolgere gli accertamenti necessari. La dinamica dell’incidente. Secondo le prime ricostruzioni, la ragazza, dipendente del maneggio, sarebbe stata intenta a “muovere” i cavalli come faceva ogni giorno, quando è caduta mentre ne stava cavalcando uno. 🔗 Leggi su Open.online