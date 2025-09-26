Cadavere nel Trasimeno il giallo a una svolta

Il corpo ufficialmente deve ancora essere identificato. La conferma sull’identità del cadavere riemerso dal lago Trasimeno dovrebbe arrivare oggi. L’ipotesi principale è che si tratti Anton Lyubeev, 27enne estone con passaporto russo, inghiottito dalle acque dopo essere caduto da un gommone, il. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

