Perugia, 26 settembre 2025 – E' stato riconosciuto dalla madre il corpo di Anton Lyubeev, calciatore 27enne, estone di passaporto russo, scomparso nelle acque del lago Trasimeno, il 19 settembre. Il giovane era insieme ad alcuni amici a bordo di un gommone, a circa tre chilometri dalla riva, nei pressi di Castiglione del Lago, in provincia di Perugia, quando e' caduto nel lago, scomparendo rapidamente alla vista degli amici che non sono riusciti a recuperarlo. Quel ragazzo scomparso nel lago: si cerca senza sosta, il mistero e l’incidente Il dispositivo di ricerche si e' rapidamente attivato, ma senza successo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cadavere nel Trasimeno, è di un calciatore 27enne