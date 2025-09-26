Cadavere nel Trasimeno è di un calciatore 27enne

Lanazione.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Perugia, 26 settembre 2025 – E' stato riconosciuto dalla madre il corpo di Anton Lyubeev, calciatore 27enne, estone di passaporto russo, scomparso nelle acque del lago Trasimeno, il 19 settembre. Il giovane era insieme ad alcuni amici a bordo di un gommone, a circa tre chilometri dalla riva, nei pressi di Castiglione del Lago, in provincia di Perugia, quando e' caduto nel lago, scomparendo rapidamente alla vista degli amici che non sono riusciti a recuperarlo. Quel ragazzo scomparso nel lago: si cerca senza sosta, il mistero e l’incidente Il dispositivo di ricerche si e' rapidamente attivato, ma senza successo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

cadavere nel trasimeno 232 di un calciatore 27enne

© Lanazione.it - Cadavere nel Trasimeno, è di un calciatore 27enne

In questa notizia si parla di: cadavere - trasimeno

Cadavere nelle acque del Trasimeno, accertamenti in corso

Affiora un cadavere nel lago Trasimeno: indagini sull’identità

Cadavere rinvenuto nel Trasimeno. Accertamenti sull’identità

Cadavere nel Trasimeno, &#232; di un calciatore 27enne - E' stato riconosciuto dalla madre il corpo di Anton Lyubeev, scomparso nelle acque del lago il 19 settembre dopo la caduta da un gommone ... Riporta lanazione.it

cadavere trasimeno 232 calciatoreCADAVERE RIPESCATO NEL TRASIMENO, E’ IL GIOVANE RUSSO-ESTONE SCOMPARSO IL 19? - L’incidente sarebbe avvenuto nei pressi dell’isola artificiale per la cattura dei chironomidi, al largo delle coste di Castiglione del Lago. Come scrive primapaginachiusi.it

Cerca Video su questo argomento: Cadavere Trasimeno 232 Calciatore