Cadavere nel lago Trasimeno il giallo a una svolta

Perugiatoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il corpo ufficialmente deve ancora essere identificato. La conferma sull’identità del cadavere riemerso dal lago Trasimeno dovrebbe arrivare oggi. L’ipotesi principale è che si tratti Anton Lyubeev, 27enne estone con passaporto russo, inghiottito dalle acque dopo essere caduto da un gommone, il. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

In questa notizia si parla di: cadavere - lago

Cadavere trovato al Trasimeno, il dolore della mamma di Anton: «Pregate per lui» - È quello notato ieri nella zona di Borghetto di Tuoro da alcuni passanti ma anche dall'elicottero dei vigili ...

Trovato un cadavere nella zona del lago Trasimeno - Il cadavere di un uomo è stato trovato al lago Trasimeno, in prossimità di Borghetto di Tuoro, nel corso delle operazioni di ricerca di un giovane disperso da qualche giorno dopo essere caduto da un g ...

