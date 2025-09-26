Cacciatore abusivo sorpreso dai carabinieri nell' oasi protetta

Beccato a cacciare nelloasi delle Soglitelle a Villa Literno. Per questo i carabinieri del nucleo forestale di Castel Volturno e Roccamonfina hanno denunciato un bracconiere della provincia di Napoli. I militari, nel corso di un servizio notturno svolto sotto una pioggia incessante, hanno. 🔗 Leggi su Casertanews.it

