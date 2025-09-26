Cabina regia PNRR Capobianco Conflavoro | Dirottare risorse su PMI per AI costo lavoro e caro energia

26 set 2025

Oggi Conflavoro ha partecipato alla cabina di regia sul PNRR convocata dal Ministro per gli Affari europei, il PNRR e le politiche di coesione Tommaso Foti a Palazzo Chigi. Digitalizzazione, costo del lavoro, energia e semplificazione amministrativa sono state le priorità di spesa indicate dal presi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

cabina regia pnrr capobianco conflavoro dirottare risorse su pmi per ai costo lavoro e caro energia

© Ilgiornaleditalia.it - Cabina regia PNRR, Capobianco (Conflavoro): “Dirottare risorse su PMI per AI, costo lavoro e caro energia”

