CA-1 Europa il super-drone da combattimento finanziato dal fondatore di Spotify

Wired.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La startup tedesca Helsing finanziata da Daniel Ek ha presentato un jet autonomo multiuso a guida AI e produzione interamente europea, sfidando i colossi del settore. 🔗 Leggi su Wired.it

ca 1 europa il super drone da combattimento finanziato dal fondatore di spotify

© Wired.it - CA-1 Europa, il super-drone da combattimento finanziato dal fondatore di Spotify

In questa notizia si parla di: europa - super

Un altro campione d’Europa per Allegri: Tare piazza il super colpo

Scatta l’allarme per il super fungo Candidozyma auris. L’ECDC: “Un tempo un’infezione rara e isolata, ora casi in aumento”. Italia terzo Paese più colpito in Europa

Il video del super latitante cinese Bobo Jiang arrivato in Italia dopo la fuga per mezza Europa e l'arresto

Cerca Video su questo argomento: Ca 1 Europa Super