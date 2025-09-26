Bye Bye Birdie Ann-Margret elogia una star di Mary Poppins | Aveva un' energia incredibile

L'attrice è tornata a parlare del musical di successo del 1963 in cui recitò al fianco di Janet Leigh e di una famosa star del cult con Julie Andrews. Una delle più importanti star di Broadway e Hollywood, Ann-Margret, ha rilasciato un'intervista a People nella quale ha parlato anche di uno dei suoi più grandi successi, il musical Bye Bye Birdie. Ospite del Daytime Beauty Awards in California, Ann-Margret ha condiviso alcuni ricordi dell'esperienza vissuta sul set del musical uscito nelle sale nel 1963. Ann-Margret elogia l'energia di una star di Mary Poppins Al suo fianco nel cast era presente anche un attore che l'anno dopo sarebbe diventato una star di un altro grande successo musicale, Mary Poppins, ossia Dick Van Dyke. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

