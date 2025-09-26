Butta a terra una ragazza per rubarle lo scooter | preso
Ha visto la ragazza che stava salendo sul suo scooter e le è saltato addosso, buttandola già dal motorino e tentando di scappare con il mezzo. L’aggressione è avvenuta qualche giorno fa in largo Nigrisoli, di fronte all’ ospedale Maggiore, ma l’uomo, un afghano di 28 anni, senza fissa dimora e con precedenti, non è riuscito a portare a termine la rapina grazie all’intervento di un poliziotto della Stradale che lo ha bloccato. Erano circa le 18,20 quando l’agente, che stava tornando da un servizio di soccorso in autostrada con il carroattrezzi della polizia assieme a un collega, ha notato la scena concitata: in particolare il ventottenne, a petto nudo, che sbraitava tentando di portare via il mezzo, con la vittima, una ragazza di 24 anni, che chiedeva aiuto e cercava di bloccare il rapinatore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
