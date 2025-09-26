Buste di rifiuti abbandonate per strada in pieno centro storico
“Questa mattina nonostante l’avvio della raccolta differenziata la scorsa settimana, ci siamo ritrovati di nuovo con buste di rifiuti abbandonate per strada. Una situazione inaccettabile, soprattutto in un’area storica e a forte vocazione turistica come questa. Già nei giorni scorsi avevamo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Nel lido in Costiera Sorrentina carne avariata e ghiaccio per fare drink nelle buste dei rifiuti: sequestrati 36 kg di cibo
Nel lido dei vip in Costiera Sorrentina carne avariata e ghiaccio per i drink nelle buste dei rifiuti: sequestrati 36 kg di cibo
"Tra via Torino e porta San Leonardo una distesa di rifiuti e buste della spazzatura": la segnalazione
12 settembre – Giornata Internazionale senza Sacchetti di Plastica Per noi è solo un rifiuto. Per una tartaruga marina, sembra una preda. Ogni anno milioni di tonnellate di plastica finiscono in mare, e le buste sono tra i rifiuti più letali per la fauna marina. Le t - facebook.com Vai su Facebook
Esasperati dai rifiuti abbandonati. Mettono cartelli di finte fototrappole - Rifiuti in strada con tanto di automobili che, passando, li fanno volare via lasciando detriti ovunque. Scrive msn.com
Cumuli di rifiuti in strada: i residenti lanciano l’allarme - La cosa ancora più grave, secondo alcuni residenti che da tempo denunciano l’accaduto, è la circostanza che in quella zona, secondaria rispetto alle trade principali come viale Kennedy, si recano ... Secondo latinaoggi.eu