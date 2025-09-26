Buste di rifiuti abbandonate per strada in pieno centro storico

Napolitoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Questa mattina nonostante l’avvio della raccolta differenziata la scorsa settimana, ci siamo ritrovati di nuovo con buste di rifiuti abbandonate per strada. Una situazione inaccettabile, soprattutto in un’area storica e a forte vocazione turistica come questa. Già nei giorni scorsi avevamo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: buste - rifiuti

Nel lido in Costiera Sorrentina carne avariata e ghiaccio per fare drink nelle buste dei rifiuti: sequestrati 36 kg di cibo

Nel lido dei vip in Costiera Sorrentina carne avariata e ghiaccio per i drink nelle buste dei rifiuti: sequestrati 36 kg di cibo

"Tra via Torino e porta San Leonardo una distesa di rifiuti e buste della spazzatura": la segnalazione

buste rifiuti abbandonate stradaEsasperati dai rifiuti abbandonati. Mettono cartelli di finte fototrappole - Rifiuti in strada con tanto di automobili che, passando, li fanno volare via lasciando detriti ovunque. Scrive msn.com

buste rifiuti abbandonate stradaCumuli di rifiuti in strada: i residenti lanciano l’allarme - La cosa ancora più grave, secondo alcuni residenti che da tempo denunciano l’accaduto, è la circostanza che in quella zona, secondaria rispetto alle trade principali come viale Kennedy, si recano ... Secondo latinaoggi.eu

Cerca Video su questo argomento: Buste Rifiuti Abbandonate Strada