Busquets la fine di un’era Annunciato il ritiro |  Ultimi mesi in campo sento che è giunto il momento

Calcionews24.com | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

. L’ex Barcellona appenderà gli scarpini al chiodo È la fine di un’era. Uno dei centrocampisti più intelligenti, vincenti e iconici della sua generazione ha deciso di dire basta. Sergio Busquets, a 37 anni, ha annunciato il suo ritiro dal calcio . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

busquets la fine di un8217era annunciato il ritiro 160ultimi mesi in campo sento che 232 giunto il momento

© Calcionews24.com - Busquets, la fine di un’era. Annunciato il ritiro: «Ultimi mesi in campo, sento che è giunto il momento»

In questa notizia si parla di: busquets - fine

Sergio Busquets: si avvicina la fine di un’era. Il “5” eterno si ritira dopo la MLS 2025. A 37 anni…

busquets fine un8217era annunciatoSergio Busquets dice basta: l’ex Barcellona annuncia il ritiro - All'età di trentasette anni il centrocampista dell'Inter Miami lascerà il calcio giocato al termine della stagione ... Come scrive msn.com

Ritiro Busquets: il centrocampista spagnolo appende gli scarpini al chiodo. Ecco quando arriverà l’annuncio ufficiale - Ritiro Busquets | Il mondo del calcio si prepara a salutare uno dei suoi interpreti più raffinati. Segnala news-sports.it

Cerca Video su questo argomento: Busquets Fine Un8217era Annunciato