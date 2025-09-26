. L’ex Barcellona appenderà gli scarpini al chiodo È la fine di un’era. Uno dei centrocampisti più intelligenti, vincenti e iconici della sua generazione ha deciso di dire basta. Sergio Busquets, a 37 anni, ha annunciato il suo ritiro dal calcio . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Busquets, la fine di un’era. Annunciato il ritiro: «Ultimi mesi in campo, sento che è giunto il momento»