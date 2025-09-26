Busquets la fine di un’era Annunciato il ritiro | Ultimi mesi in campo sento che è giunto il momento
. L’ex Barcellona appenderà gli scarpini al chiodo È la fine di un’era. Uno dei centrocampisti più intelligenti, vincenti e iconici della sua generazione ha deciso di dire basta. Sergio Busquets, a 37 anni, ha annunciato il suo ritiro dal calcio . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
In questa notizia si parla di: busquets - fine
Sergio Busquets: si avvicina la fine di un’era. Il “5” eterno si ritira dopo la MLS 2025. A 37 anni…
INTER MIAMI - Busquets potrebbe annunciare la fine della carriera, dipenderà dal campionato https://ift.tt/QCAoLFp - X Vai su X
È la fine di un'era. Uno dei più grandi protagonisti del calcio mondiale degli ultimi 15 anni sta per dire addio. Il prossimo dicembre appenderà le scarpe al chiodo un centrocampista che ha costruito la sua carriera su un calcio essenziale, che concede poco o n - facebook.com Vai su Facebook
Sergio Busquets dice basta: l’ex Barcellona annuncia il ritiro - All'età di trentasette anni il centrocampista dell'Inter Miami lascerà il calcio giocato al termine della stagione ... Come scrive msn.com
Ritiro Busquets: il centrocampista spagnolo appende gli scarpini al chiodo. Ecco quando arriverà l’annuncio ufficiale - Ritiro Busquets | Il mondo del calcio si prepara a salutare uno dei suoi interpreti più raffinati. Segnala news-sports.it