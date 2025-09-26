Bus soppressi al Pd i conti non tornano | Aumentano i turni ma non il numero di autisti

Non tornano i conti al Pd dopo le polemiche sulle corse soppresse dei bus Atm. Il consigliere Alessandro Russo punta il dito contro lo squilibrio tra il numero di turni e quello degli autisti e per questo, in un'interrogazione, chiede lumi a Palazzo Zanca e alla stessa società partecipata."Ciò. 🔗 Leggi su Messinatoday.it