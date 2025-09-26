Si festeggiano oggi, 26 settembre, i Santi Damiano e Cosma, definiti anche i santi medici per aver esercitato la professione a Roma. Sono venerati da tutte le Chiese cristiane che ammettono il culto dei santi. Gemelli e fratelli maggiori dei santi Antimo, Leonzio ed Euprepi, subirono il martirio sotto l ‘impero di Diocleziano. Appartenevano ad un famiglia nobile originaria dell’Arabia con il padre, Niceforo, che fu ucciso in Cilicia dopo la conversione al cristianesimo. Della loro educazione si occupò la madre, Teodora che aveva abbracciato la fede cattolica da più tempo. I fratelli Damiano e Cosma, i santi medici che non chiesero mai denari ai malati. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Buon onomastico Damiano e Cosimo oggi 26 settembre: immagini di auguri da condividere