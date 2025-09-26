Buon compleanno Salvatore Accardo Alice Andrea della Valle

, Walter Tocci, Marco Follini, Lionello Marco Pagnoncelli, Luigi de Canio, Chiara Salerno,  Matteo Marzotto, Archimede Morleo, Giulia Elettra Gorietti, Filippo Carini, Lorenzo Gallosti, Giulia Gorlero, Regina Baresi, Valerio Grazini, Cristiano Piccini, Lavinia Marongiu.. Oggi 26 settembre compiono gli anni: Amasi Damiani, regista, scrittore, sceneggiatore; Domenico Ceravolo, politico; Giacomo Manzoni, compositore, critico musicale, saggista; Vincenzo Vitiello, filosofo; Umberto Buonfrate, ex calciatore, allenatore; Salvatore Accardo, violinista; Enrico Massignan, ex ciclista; Renato Queirolo, fumettista; Tito Barbini, scrittore, politico; Costantino Conti, ex ciclista; Farida (Concetta Gangi), cantante; Gabriele Andena, ex calciatore. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Salvatore Accardo e 'gli amici' suonano a Siena e in Chianti - Doppio appuntamento con il grande violinista Salvatore Accardo e il suo ensemble strumentale, protagonisti anche quest'anno del cartellone del Chigiana International Festival & Summer Academy. Segnala ansa.it

