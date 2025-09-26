Buon Compleanno Elvis Covered l’iconico album di Ligabue riletto dai big della musica italiana
Nell’ambito delle celebrazioni dei 30 anni dell’album Buon compleanno Elvis di Luciano Ligabue, Warner Music Italy ha riunito grandi artisti del mondo dello spettacolo nella speciale raccolta Buon Compleanno Elvis Covered, un omaggio unico all’iconico disco del 1995. Buon Compleanno Elvis Covered, la tracklist dell’album. L’ultimo capitolo dell’opera omnia Buon Compleanno Elvis 1995-2025, composta in totale da otto progetti speciali realizzati in questi mesi da Warner Music Italia per l’anniversario di uno degli album che ha segnato la storia della musica italiana. Da venerdì 3 ottobre l’album sarà disponibile in CD, doppio vinile nero e doppio vinile rosso in esclusiva per Amazon. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
"Buon Compleanno Elvis" è un disco che mi ha cambiato la vita. Per i suoi 30 anni abbiamo provato a festeggiarlo come si deve: sul palco, con "La notte di Certe Notti", e nei dischi, con nuove edizioni. Ma la @WARNERMUSICIT ha voluto fare un regalo in più: - X Vai su X
Grandi artisti intepretano Buon compleanno Elvis Covered di Liga - (askanews) – Nell’ambito delle celebrazioni dei 30 anni dell’album “Buon compleanno Elvis” di Luciano Ligabue, WARNER MUSIC ITALY ha riunito grandi artisti del mondo dello spettacolo n ... Riporta askanews.it
Ligabue, "Buon Compleanno Elvis Covered”: chi ricanta cosa - Per i 30 anni dall'uscita, “Buon compleanno Elvis” di Luciano Ligabue esce in una nuova versione con con le quattordici tracce del disco reinterpretate e reincise da altrettanti amici e colleghi del c ... Si legge su rockol.it