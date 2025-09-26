Buon Compleanno Elvis Covered l’iconico album di Ligabue riletto dai big della musica italiana

Nell’ambito delle celebrazioni dei 30 anni dell’album Buon compleanno Elvis di Luciano Ligabue, Warner Music Italy ha riunito grandi artisti del mondo dello spettacolo nella speciale raccolta Buon Compleanno Elvis Covered, un omaggio unico all’iconico disco del 1995. Buon Compleanno Elvis Covered, la tracklist dell’album. L’ultimo capitolo dell’opera omnia Buon Compleanno Elvis 1995-2025, composta in totale da otto progetti speciali realizzati in questi mesi da Warner Music Italia per l’anniversario di uno degli album che ha segnato la storia della musica italiana. Da venerdì 3 ottobre l’album sarà disponibile in CD, doppio vinile nero e doppio vinile rosso in esclusiva per Amazon. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

