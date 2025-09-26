Bullismo e amore nelle poesie di Angelica

Nappo* La scuola rappresenta, in piccolo, la società contemporanea. E nella società contemporanea vi sono problemi seri, spesso sottovalutati, come il bullismo. Non c’entra la condizione socio-economica che si ha, la famiglia, gli amici, il quartiere dove si vive. È un fenomeno che un ragazzo o una ragazza prima o poi vive. E spesso vi sono vari livelli di questo comportamento che può evolversi negativamente per chi ne è vittima. Ecco perché penso sia interessante segnalare il libro, in cui si parla anche di tanti aspetti positivi della vita dei giovani, pubblicato da una studentessa di 17 anni che ha voluto dare un segnale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Bullismo e amore nelle poesie di Angelica

Arisa ha portato sul palco la sua magia: una canzone contro il bullismo che è diventata voce di speranza e forza. La sua voce emoziona, abbraccia, resiste. E canta ancora

"Ciao amore. Il tuo sorriso è qui, con noi. Per sempre", ha scritto sui social la mamma di Paolo, il 15enne che si è tolto la vita perché vittima di bullismo.

