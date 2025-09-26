Bullismo e amore nelle poesie di Angelica

Ilgiorno.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nappo* La scuola rappresenta, in piccolo, la società contemporanea. E nella società contemporanea vi sono problemi seri, spesso sottovalutati, come il bullismo. Non c’entra la condizione socio-economica che si ha, la famiglia, gli amici, il quartiere dove si vive. È un fenomeno che un ragazzo o una ragazza prima o poi vive. E spesso vi sono vari livelli di questo comportamento che può evolversi negativamente per chi ne è vittima. Ecco perché penso sia interessante segnalare il libro, in cui si parla anche di tanti aspetti positivi della vita dei giovani, pubblicato da una studentessa di 17 anni che ha voluto dare un segnale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

bullismo e amore nelle poesie di angelica

© Ilgiorno.it - Bullismo e amore nelle poesie di Angelica

In questa notizia si parla di: bullismo - amore

bullismo amore poesie angelicaBullismo e amore nelle poesie di Angelica - E nella società contemporanea vi sono problemi seri, spesso sottovalutati, come ... Secondo ilgiorno.it

Il bullismo e l'amore nelle poesie di una studentessa - "Ci sono giorni in cui tutto sembra travolgerti, opprimerti e tu ti senti piccola, fuori posto, quasi trasparente. Si legge su ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Bullismo Amore Poesie Angelica