Bullismo adulti sottovalutano la presa in giro I posti più a rischio | bagni cortili e mezzi di trasporto

Un’indagine promossa dal progetto Bullifree, e divulgata dall' ANSA, ha coinvolto oltre 3.000 studenti, 1.700 genitori e 640 tra docenti e personale scolastico di dieci Istituti della Valsugana. L’obiettivo era comprendere come viene percepito il bullismo a scuola e quali strategie di risposta vengono adottate da chi vive quotidianamente l’ambiente scolastico. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: bullismo - adulti

La serie affronta temi classici dell’adolescenza come il bullismo, la dipendenza dai social, le questioni di genere; ma parla sia ai giovani che agli adulti

Paolo Mendico, suicida a 14 anni. L’esperto: «Oggi molti adulti minimizzano, liquidano il bullismo come una “bravata”»

"La violenza si manifesta in modalità meno evidenti, almeno per noi adulti, come il bullismo. La scuola è lo strumento per il futuro dei nostri ragazzi".

Contro il bullismo. - Tuttoscuola su "La mente ostile"

«Cari genitori», il bullismo non è una bravata: uccide - La tragedia di Paolo, 14 anni da Latina, spinge a riflettere sul bullismo e sulla solitudine delle vittime. giornaledibrescia.it scrive