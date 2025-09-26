Buccellati celebra con un evento esclusivo un secolo della sua boutique di via Condotti

Vanityfair.it | 26 set 2025

Più che un negozio, la boutique situata nel cuore capitolino è uno scrigno culturale, punto di riferimento, da ben un secolo, per l’acquisto di gioielli di alto artigianato e dal design senza tempo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

buccellati celebra evento esclusivoBuccellati, una mostra celebra un secolo di gioielli a Roma - ?In occasione del centenario della boutique capitolina, il marchio di gioielli lancia in anteprima un nuovo design della spilla Magnolia, un'esclusiva creazione disegnata da Andrea Buccellati. Secondo it.fashionnetwork.com

