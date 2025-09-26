BTX Café anticipa i trend beauty della MFW con un talk che riscrive i canoni dell’estetica contemporanea
Lo scorso 18 settembre, a ridosso della MFW, al BTX Cafè si è tenuto uno degli eventi più rilevanti della Milano Beauty Week. Protagonista del dibattito l’estetica dell’imperfezione, esplorata attraverso cultura, medicina estetica e le nuove direzioni del beauty contemporaneo. Milano ha aperto le porte alla bellezza che cambia volto, ridefinendo i canoni e riscrivendo le regole. È successo il 18 settembre, quando il BTX Café è tornato protagonista al Botox Bar con un appuntamento che ha lasciato il segno, anticipando toni, temi e trend della Milano Fashion Week. Un evento che è andato oltre il semplice talk, trasformandosi in un vero laboratorio culturale dove medicina estetica, comunicazione e identità si sono intrecciati in modo inedito e potente. 🔗 Leggi su 361magazine.com
