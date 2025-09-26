Brugola Oeb cresce 61 assunzioni | Investiamo nel capitale umano
Brugola Oeb aumenta le sue forze, in controtendenza rispetto alle difficoltà del settore automotive. La storica azienda lissonese, leader a livello mondiale nel settore delle viti a testa cava per motori, ha visto crescere ulteriormente e in modo significativo, nel primo semestre di quest’anno, il numero dei suoi dipendenti e gli investimenti nel capitale umano: da gennaio a giugno la Brugola ha inserito 61 nuovi lavoratori nei suoi stabilimenti, raggiungendo così la quota complessiva di 467 persone impiegate dall’impresa. E l’intenzione dichiarata è di espandere ancor più questo numero, inserendo entro fine anno altri 25-30 dipendenti nei reparti produttivi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
