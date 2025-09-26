Brucia anche l’umanità | l' Auditorium San Giacomo commosso dalla testimonianza da Gaza
Mercoledì scorso l'Auditorium del San Giacomo ha ospitato l'evento “Brucia anche l’umanità, racconti da Gaza”, promossa dal Comitato per la lotta contro la fame nel mondo in collaborazione con Officina delle Idee all'interno del Festival del Buon Vivere. L'incontro è stato moderato da Edoardo. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Sono imbarcato con la Global Sumud Flotilla, dentro la più grande missione umanitaria a memoria di persona. Vogliamo rompere l’assedio di Gaza e creare un corridoio umanitario. A cura di Saverio Tommasi - facebook.com Vai su Facebook
