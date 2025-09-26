Brooke e ridge si risposano per la dodicesima volta nelle anticipazioni americane
Le soap opera americane continuano a sorprendere con trame sempre più intense e colpi di scena inaspettati. In questo contesto, le recenti puntate di Beautiful hanno catturato l’attenzione dei fan grazie a sviluppi sorprendenti riguardanti i personaggi principali, tra cui Ridge, Brooke, Taylor e altri membri della famiglia Forrester. Questa analisi approfondisce le ultime anticipazioni, evidenziando i momenti chiave e le dinamiche che stanno scuotendo gli equilibri della soap. il ritorno di ridge e il matrimonio lampo con brooke. In modo improvviso e senza preavviso, Ridge ha deciso di lasciare Taylor per riunirsi nuovamente con Brooke. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: brooke - ridge
Beautiful come Via col Vento: Ridge abbandona Brooke come Rhett lascia Rossella nelle puntate americane della Soap
Beautiful Anticipazioni Trama Puntate 21-27 Luglio 2025: La Promessa Di Brooke A Ridge!
Anticipazioni beautiful trama puntate 21-27 luglio 2025: la promessa di brooke a ridge
#SPOILER #USA: 15 SETTEMBRE • Thomas affronta Brooke con rabbia. • Will dà a Bill e Katie una notizia scioccante. • Luna si confida con Remy. • Ridge tiene Thomas lontano da Brooke: la sua agonia è evidente. • Li si infuria per l'inganno di Luna... a - facebook.com Vai su Facebook
Beautiful, trame 3-8 febbraio: Ridge chiede a Brooke di risposarlo, Steffy respinge Liam - Finn continuerà a sperare di recuperare il suo rapporto con Steffy e per cercare di convincere la moglie a tornare a casa, chiederà aiuto a RJ. Come scrive it.blastingnews.com
Beautiful, anticipazioni americane: Brooke e Ridge si (ri)sposano - Ridge lascerà Taylor e risposerà Brooke: tutte le news Beautiful che arrivano dagli spoiler americani, dalla crisi tra Forrester e Logan al riavvicinamento. Scrive superguidatv.it