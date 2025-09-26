Brindisi-Taranto | il caso della non partita Calcio coppa Italia di Eccellenza rossoblu decimati dal virus intestinale | forfait al ritorno tensioni fra le due società

Ieri pomeriggio in programma la partita di ritorno per il turno di coppa Italia di Eccellenza: Brindisi-Taranto, dopo che all’andata era finita 0-0. In palio la qualificazione, dunque. Il Brindisi si è regolarmente presentato allo stadio, il Taranto ha dato forfait. Nelle ore precedenti il match l’allenatore dei rossoblu, Ciro Danucci, aveva parlato di dieci giocatori al pronto soccorso a causa di problemi intestinali. Fatto sta che da regolamento, terminato invano il periodo del primo tempo, la partita va considerata chiusa. Il Taranto va verso la sconfitta per 3-0 a tavolino con l’eliminazione. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

