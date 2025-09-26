Brindisi-Taranto | il caso della non partita Calcio coppa Italia di Eccellenza rossoblu decimati dal virus intestinale | forfait al ritorno tensioni fra le due società
Ieri pomeriggio in programma la partita di ritorno per il turno di coppa Italia di Eccellenza: Brindisi-Taranto, dopo che all’andata era finita 0-0. In palio la qualificazione, dunque. Il Brindisi si è regolarmente presentato allo stadio, il Taranto ha dato forfait. Nelle ore precedenti il match l’allenatore dei rossoblu, Ciro Danucci, aveva parlato di dieci giocatori al pronto soccorso a causa di problemi intestinali. Fatto sta che da regolamento, terminato invano il periodo del primo tempo, la partita va considerata chiusa. Il Taranto va verso la sconfitta per 3-0 a tavolino con l’eliminazione. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
In questa notizia si parla di: brindisi - taranto
Finanziati 370 milioni per la produzione di idrogeno verde a Brindisi e Taranto
Cisl Taranto Brindisi: Daniela Fumarola confermata segretaria generale nazionale
Un nuovo soprintendente per Brindisi, Lecce e Taranto: incarico ad Antonio Zunno
La gara di ritorno del primo turno eliminatorio di Coppa Italia di #Eccellenza tra #Brindisi e #Taranto, in programma al Fanuzzi per le 15.30 di giovedì 25 settembre, non si è disputata. Dopo aver atteso i canonici 45 minuti, l’arbitro Fiorino della sezione di Bari h - facebook.com Vai su Facebook
Dal 14 al 20 settembre con la #FisascatCisl la 12ª edizione del #Camposcuola #FisascatCisl: #formazione e crescita per 25 under35. ? Presente anche la #FisascatCisl #Taranto #Brindisi con #SerenaBaldassarre #CISL #GiovaniProtagonisti #Maratea - X Vai su X
Brindisi-Taranto: il caso della non partita Calcio, coppa Italia di Eccellenza, rossoblu decimati dal virus intestinale: forfait al ritorno, tensioni fra le due società - Calcio, coppa Italia di Eccellenza, rossoblu decimati dal virus intestinale: forfait al ritorno, tensioni fra le due società ... Riporta noinotizie.it
Il Taranto non si presenta a Brindisi. Scoppia il caso sul mancato rinvio della gara - BRINDISI – E’ diventato un caso la partita tra Brindisi e Taranto valida per il ritorno del primo turno di Coppa Italia di Eccellenza. Da trnews.it