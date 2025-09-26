Brindisi porto di pace | due giornate per ricordare lo sbarco del ‘91
L’iniziativa promossa dall’Arcidiocesi e dal Comune di Brindisi unisce testimonianze storiche, riflessioni culturali, fotografia e teatro per onorare il legame con il popolo albanese. L’Arcidiocesi di Brindisi-Ostuni, con il patrocinio del Comune di Brindisi, ha promosso l’iniziativa intitolata. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
In questa notizia si parla di: brindisi - porto
Giro in barca per ragazzi con handicap: una giornata indimenticabile nel porto di Brindisi
Sessantasette naufraghi soccorsi nel Mediterraneo: assegnato il porto di Brindisi
Brindisi porto sicuro e di accoglienza: approdati altri 67 migranti salvati da una Ong
Conferma business partner: . Valtur Brindisi annuncia la conferma della partnership per il quinto anno consecutivo con “VistaMare”, locale all’aperto che caratterizza lo splendido panorama del porto di Brindisi nei pressi della Lega navale con - facebook.com Vai su Facebook
Porto di Brindisi, arrivata la ong Solidaire: 65 migranti a bordo, almeno 3 i minori non accompagnati - X Vai su X
Brindisi ospita la tavola rotonda “Accoglienza, pace, speranza” nella Cattedrale - Brindisi – Un incontro di riflessione e dialogo dedicato ai grandi temi dell’accoglienza, della pace e della speranza. Scrive brindisisera.it
Brindisi «porto di pace» sin dai tempi dei Romani - Domani, alle ore 11,30, presso la sala delle Conferenze di Palazzo Granafei Nervegna, si terrà una conferenza- Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it