Brindisi porto di pace | due giornate per ricordare lo sbarco del ‘91

Brindisireport.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’iniziativa promossa dall’Arcidiocesi e dal Comune di Brindisi unisce testimonianze storiche, riflessioni culturali, fotografia e teatro per onorare il legame con il popolo albanese. L’Arcidiocesi di Brindisi-Ostuni, con il patrocinio del Comune di Brindisi, ha promosso l’iniziativa intitolata. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: brindisi - porto

Giro in barca per ragazzi con handicap: una giornata indimenticabile nel porto di Brindisi

Sessantasette naufraghi soccorsi nel Mediterraneo: assegnato il porto di Brindisi

Brindisi porto sicuro e di accoglienza: approdati altri 67 migranti salvati da una Ong

brindisi porto pace dueBrindisi ospita la tavola rotonda “Accoglienza, pace, speranza” nella Cattedrale - Brindisi – Un incontro di riflessione e dialogo dedicato ai grandi temi dell’accoglienza, della pace e della speranza. Scrive brindisisera.it

Brindisi «porto di pace» sin dai tempi dei Romani - Domani, alle ore 11,30, presso la sala delle Conferenze di Palazzo Granafei Nervegna, si terrà una conferenza- Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Brindisi Porto Pace Due