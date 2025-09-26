Bright-Night 2025 | la scienza per tutti tutti per la scienza

"Centinaia di persone di ogni età hanno affollato oggi Piazza Santissima Annunziata per l’evento principale del programma fiorentino di BRIGHT-NIGHT 2025, manifestazione di divulgazione scientifica che ha portato la ricerca dell’Ateneo e di altre istituzioni del territorio nelle strade, nei musei. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

L’Università di Siena dedica la mattinata della Bright-Night alle scuole medie e superiori

La Scuola Normale Superiore per Bright Night: i sarcofagi romani del Camposanto monumentale

Normale per Bright Night: scopri la scuola

Via a Bright Night, Mocenni: “Una società pacifica si costruisce con il sapere” https://gazzettadisiena.it/via-a-bright-night-mocenni-una-societa-pacifica-si-costruisce-con-il-sapere/… - X Vai su X

Domani, Venerdì 26 Settembre, in occasione della Bright Night 2025, la Notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori in Toscana, presso l’Aula C del Dipartimento di Scienze della Terra, verrà proiettato, alle 16:30 e alle 19:30, il documentario “Picture a Scie - facebook.com Vai su Facebook

Siena, Bright-Night 2025: grande successo al Santa Maria della Scala: oltre 1500 studenti per una giornata dedicata alla scienza - Night 2025, la Notte delle Ricercatrici e dei Ricercatori organizzata dall’Università di Siena, che oggi ha animato il complesso monumentale del Santa Maria della Scala tras ... Scrive radiosienatv.it

Pisa si illumina con Bright Night: tra scienza, inclusione e innovazione - Esperimenti, talk, visite guidate e laboratori animano Bright Night la Notte delle Ricercatrici e dei Ricercatori: 2000 gli studenti che nella mattina ... Segnala gonews.it