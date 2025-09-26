Bright-Night 2025 | la scienza per tutti tutti per la scienza

Firenzetoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Centinaia di persone di ogni età hanno affollato oggi Piazza Santissima Annunziata per l’evento principale del programma fiorentino di BRIGHT-NIGHT 2025, manifestazione di divulgazione scientifica che ha portato la ricerca dell’Ateneo e di altre istituzioni del territorio nelle strade, nei musei. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: bright - night

L’Università di Siena dedica la mattinata della Bright-Night alle scuole medie e superiori

La Scuola Normale Superiore per Bright Night: i sarcofagi romani del Camposanto monumentale

Normale per Bright Night: scopri la scuola

Siena, Bright-Night 2025: grande successo al Santa Maria della Scala: oltre 1500 studenti per una giornata dedicata alla scienza - Night 2025, la Notte delle Ricercatrici e dei Ricercatori organizzata dall’Università di Siena, che oggi ha animato il complesso monumentale del Santa Maria della Scala tras ... Scrive radiosienatv.it

bright night 2025 scienzaPisa si illumina con Bright Night: tra scienza, inclusione e innovazione - Esperimenti, talk, visite guidate e laboratori animano Bright Night la Notte delle Ricercatrici e dei Ricercatori: 2000 gli studenti che nella mattina ... Segnala gonews.it

Cerca Video su questo argomento: Bright Night 2025 Scienza