Brianza il paese di Cabiate devastato dall’alluvione | famiglie evacuate e negozi chiusi Mai visto niente di simile
I sacrifici di una vita spazzati in una sola notte. I ricordi d’infanzia trasformati in un incubo di acqua e fango. E chi fino a qualche ora fa stava immaginando il proprio futuro ora deve reinventarsi da zero. L’alluvione che negli ultimi giorni ha colpito la Brianza ha devastato il piccolo paese di Cabiate, settemila abitanti al confine tra le province di Como e Monza: lunedì 22 settembre il torrente Tarò, affluente del Seveso, ha esondato sommergendo la cittadina. Montagne di oggetti distrutti ricoprono le strade, la parte “vecchia” del comune – quella che confina con i boschi e la città di Meda – si può percorrere solo a piedi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Benvenuto Filippo Tagliabue! La sua storia nel basket inizia a Carate Brianza, il suo paese, e presto il talento lo porta a vestire la maglia di Cantù nel settore giovanile. Da lì il passo verso il mondo semiprofessionista è stato naturale: anni intensi tra Serie - facebook.com Vai su Facebook
Cabiate, inferno di fango sul torrente: i residenti salvati a forza di braccia - Il Tarò si gonfia fino a invadere tutto il paese: ferrovia, case e strade affondano di mezzo metro. Lo riporta msn.com
Maltempo, a Cabiate le strade sono fiumi in piena - Nella vicina Cabiate, l’eccezionale ondata di maltempo ha trasformato le strade in fiumi ... Segnala rainews.it