I sacrifici di una vita spazzati in una sola notte. I ricordi d’infanzia trasformati in un incubo di acqua e fango. E chi fino a qualche ora fa stava immaginando il proprio futuro ora deve reinventarsi da zero. L’alluvione che negli ultimi giorni ha colpito la Brianza ha devastato il piccolo paese di Cabiate, settemila abitanti al confine tra le province di Como e Monza: lunedì 22 settembre il torrente Tarò, affluente del Seveso, ha esondato sommergendo la cittadina. Montagne di oggetti distrutti ricoprono le strade, la parte “vecchia” del comune – quella che confina con i boschi e la città di Meda – si può percorrere solo a piedi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Brianza, il paese di Cabiate devastato dall’alluvione: famiglie evacuate e negozi chiusi. “Mai visto niente di simile”