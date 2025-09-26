Brianza corteo arcobaleno | PdF minaccia vie legali e invita alla preghiera

Sbircialanotizia.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il cielo limpido di questi giorni in Lombardia sembra non bastare a placare la tensione crescente: il dibattito intorno al corteo previsto per sabato si è trasformato in un acceso confronto tra fede, identità e libertà d’espressione. Un appello che riecheggia tra storia e fede Richiamandosi alle pagine immortali di Alessandro Manzoni, il coordinatore pro . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

brianza corteo arcobaleno pdf minaccia vie legali e invita alla preghiera

© Sbircialanotizia.it - Brianza, corteo arcobaleno: PdF minaccia vie legali e invita alla preghiera

In questa notizia si parla di: brianza - corteo

“Le nostre vite valgono più dei profitti”: In Brianza un corteo per dire basta alle morti sul lavoro

La Brianza per la pace a Gaza. In corteo 170 amministratori

brianza corteo arcobaleno pdfIl Brianza Pride ad Arcore. Dieci stazioni per riflettere - Sabato la sfilata arcobaleno nelle vie del centro e davanti a villa San Martino. Riporta msn.com

brianza corteo arcobaleno pdfI medici al Brianza Pride: "La discriminazione fa male alla salute di tutti" - L’Ordine aderisce alla manifestazione di sabato prossimo e concede il patrocinio "Collaboreremo con Boa per attività di prevenzione ed educazione sessuale". Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Brianza Corteo Arcobaleno Pdf