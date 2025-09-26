brian may e roger taylor spoilerano il ritorno in studio dei queen e fanno sognare i fan

Il 2025 è un anno speciale per i Queen: la storica band inglese sta infatti celebrando il cinquantesimo anniversario di Bohemian Rhapsody, uno dei brani più celebri e amati della propria discografia. I festeggiamenti per il traguardo raggiunto devono aver messo di buon umore Brian May e Roger Taylor, che si sono lasciati andare a delle allusioni circa la possibilità di tornare in studio di registrazione. Il chitarrista ha rivelato di aver lavorato a dei nuovi pezzi con Taylor e con Adam Lambert, frontman del gruppo dal 2011; non sa, tuttavia, quando e come il progetto prenderà forma. «Non molti lo sanno», ha dichiarato, «ma Adam e noi siamo stati in studio a provare nuove cose. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

