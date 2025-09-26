Brescia vigilante del supermercato preso a bastonate e cinghiate dai ladri fino a farlo svenire | catturato il ragazzo in fuga
Brescia – La guardia li sorprende a rubare e cerca di allontanarli dal supermercato e loro, i ladri, la pestano, la prendono a bastonate e cinghiate fino a farla svenire. È successo venerdì scorso al PAM di via Porcellaga, in pieno centro. La polizia ha già identificato e arrestato uno dei presunti aggressori: è un 23enne tunisino richiedente asilo. La Mobile lo ha rintracciato a Ponte San Ludovico, in quel di Ventimiglia, sul confine con la Francia, mentre cercava di scappare dall’Italia. La rapina di cui il risponde in concorso con un complice (ancora da identificare e rintracciare), aveva destato grande allarme sociale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: brescia - vigilante
Violenta rapina al supermercato Aldi a Brescia, pugni e minacce di morte al vigilante: nei guai un 46enne
Vigilante di un supermercato di Brescia prova a fermare 3 ragazzi e viene preso a pugni davanti ai clienti
Vigilante di un supermercato di Brescia aggredito con calci e pugni: fermato un 23enne, stava lasciando l’Italia
Furto alla Pam di Brescia e pestaggio di un vigilante, arrestato 23enne - facebook.com Vai su Facebook
Pestaggio del vigilantes a Brescia, arrestato a Ventimiglia uno dei rapinatori in fuga https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/09/25/news/pestaggio_vigilantes_brescia_arrestato_ventimiglia-424869383/?ref=twhl… - X Vai su X
Brescia, vigilante del supermercato preso a bastonate e cinghiate dai ladri fino a farlo svenire: catturato il ragazzo in fuga - La guardia li aveva sorpresi a rubare al Pam in pieno centro e gli aveva chiesto di svuotare le tasche. Segnala ilgiorno.it
Vigilante di un supermercato di Brescia prova a fermare 3 ragazzi e viene preso a pugni davanti ai clienti - L'addetto alla sicurezza del supermercato Pam di via Porcellaga nel centro di Brescia è stato preso a pugni da tre ragazzi lo scorso venerdì 19 settembre ... Da fanpage.it