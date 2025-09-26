Brescia vigilante del supermercato preso a bastonate e cinghiate dai ladri fino a farlo svenire | catturato il ragazzo in fuga

Brescia – La guardia li sorprende a rubare e cerca di allontanarli dal supermercato e loro, i ladri, la pestano, la prendono a bastonate e cinghiate fino a farla svenire. È successo venerdì scorso al PAM di via Porcellaga, in pieno centro. La polizia ha già identificato e arrestato uno dei presunti aggressori: è un 23enne tunisino richiedente asilo. La Mobile lo ha rintracciato a Ponte San Ludovico, in quel di Ventimiglia, sul confine con la Francia, mentre cercava di scappare dall’Italia. La rapina di cui il risponde in concorso con un complice (ancora da identificare e rintracciare), aveva destato grande allarme sociale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

