Brescia | Svuota Armadi

Domenica 28 settembre il Der Mast di Brescia si trasforma in una grande piazza dello scambio e della creatività. Dalle 10 del mattino fino alle 20 la sala del teatro ospiterà lo Svuota Armadi, un mercatino unico nel suo genere dove curiosare, cercare e soprattutto “ravanare” tra abiti vintage e. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it