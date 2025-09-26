Brescia | La lotta il coraggio e l’amore - Dodici storie di violenza di Stato raccontate da Amnesty e Antonio De Matteo

Bresciatoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una mostra per non dimenticare, per trasformare il dolore in memoria collettiva e la memoria in consapevolezza civile. Venerdì 26 settembre, alle 20.30, nella Sala MI.C.S. di via Milano 105Q a Brescia, Amnesty International Italia e il fotografo Antonio De Matteo inaugureranno La lotta, il. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: brescia - lotta

Il ritorno alla lotta dei 99 Posse: rap, elettronica e militanza. La band sul palco della Festa di Radio Onda d’Urto a Brescia

Pride da record a Brescia: 15mila sfilano per le strade: “Non è folklore, ma memoria, lotta e rivendicazione”

Kelly Doualla sconfinata: tempo mostruoso a Brescia, lotta con le big mondiali e firma nuovi record

brescia lotta coraggio l8217amoreBrescia: La lotta, il coraggio e l’amore - Dodici storie di violenza di Stato raccontate da Amnesty e Antonio De Matteo - Martedì 7 ottobre, ore 21 – Cinema Sociale: Le regole di Arnold per il successo di Dario Tepedino, dedicato a Mauro Guerra, ucciso a Carmignano Sant’Urbano (Padova). Secondo bresciatoday.it

brescia lotta coraggio l8217amoreLa lotta, il coraggio e l’amore. Con gli scatti di De Matteo - Un percorso di memoria collettiva: Amnesty International Italia e il fotografo Antonio De Matteo (foto) presentano la mostra ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Brescia Lotta Coraggio L8217amore