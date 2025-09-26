Brescia 42enne arrestato in una palazzina abbandonata | aveva precedenti e sarà espulso dopo il carcere

Arrestato ed espulso un 42enne pakistano irregolare durante un'operazione di sgombero in una palazzina abbandonata a Brescia. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

brescia 42enne arrestato palazzinaBrescia, latitante straniero arrestato in uno stabile abbandonato in via Eritrea - In manette un 42enne pregiudicato e clandestino pakistano che doveva scontare un anno di carcere. Come scrive quibrescia.it

