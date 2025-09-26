Brent Spiner: da Data di Star Trek a ruolo inquietante in Outcast. La carriera di Brent Spiner si distingue per la capacità di interpretare personaggi molto diversi tra loro. Mentre è universalmente riconosciuto come l’iconico Data in Star Trek: The Next Generation, la sua performance in Outcast ha mostrato un lato più oscuro e complesso dell’attore, consolidando la sua versatilità nel panorama televisivo e cinematografico. il personaggio di data in star trek: un’icona della science fiction. ruolo e caratteristiche del personaggio. Data, ufficialmente il secondo ufficiale e capo delle operazioni dell’ USS Enterprise, rappresenta uno dei personaggi più emblematici dell’intero franchise di Star Trek. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

Brent spiner brilla nella serie horror cancellata outcast