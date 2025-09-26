Bremer torna dal primo minuto in Juve Atalanta? Decisione presa da parte di Tudor ecco cosa filtra sull’impiego del difensore brasiliano

Bremer sarà titolare in Juve Atalanta? Decisione presa da parte di Tudor, ecco le indicazioni relative all’undici per il big match dell’Allianz Stadium. Finito il riposo, torna il leader. Per il big match di domani contro l’ Atalanta, la Juve ritrova il suo comandante difensivo: Gleison Bremer. Dopo il turno di riposo scientifico che lo ha visto in panchina a Verona, il centrale brasiliano si riprenderà il suo posto al centro della retroguardia di Igor Tudor. PROBABILI FORMAZIONI JUVE ATALANTA: LE POSSIBILI SCELTE DI TUDOR Un rientro fondamentale per la sfida alla Dea. La scelta di lasciarlo a riposo nell’ultima trasferta è stata puramente strategica. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

