Bremer Juve il difensore è incedibile? Svelata la valutazione del difensore brasiliano | c’è un top club europeo interessato La situazione
Bremer Juve, il difensore è incedibile? Tutto quello da sapere sul futuro del brasiliano che piace a questo top club. Nonostante sia considerato un pilastro incedibile della squadra, la Juventus avrebbe comunque fissato il prezzo per il cartellino di Gleison Bremer. Secondo quanto riportato dal QS, di fronte all’interesse crescente di alcuni top club europei, la dirigenza bianconera ha stabilito una valutazione chiara per il suo leader difensivo: non meno di 60 milioni di euro. Il nome del club più interessato al difensore brasiliano, classe 1997, è quello del Liverpool. I Reds sarebbero infatti alla ricerca di un centrale di grande affidabilità ed esperienza per rinforzare il proprio pacchetto arretrato e avrebbero individuato in Bremer il profilo ideale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: bremer - juve
Bremer in Premier League? Due top club stanno tentando il brasiliano, ma per la Juve è incedibile: tutti gli aggiornamenti
Juve, riecco Bremer: il brasiliano continua ad allenarsi, è in gran forma!
Infortunati Juve: da Bremer e Milik passando per Cabal, Kelly, Savona e Miretti. Il punto sui bianconeri verso l’inizio del raduno
Juve-Atalanta, la probabile formazione di Tudor: chance Koop, Bremer torna dal 1', occhio a Cabal - facebook.com Vai su Facebook
#ALBANESE #MOMBLANO SU SOCIETÀ #JUVE, #BREMER e #ATALANTA. RISPUNTA #CALVINPHILLIPS… #GJUST E OSPITI ? https://youtu.be/rgpEKb4EcsU - X Vai su X
Bremer Juve, che fatica senza Gleison! Il difensore è imprescindibile ma deve essere preservato: senza di lui la squadra perde solidità e serenità. Il punto sulle sue condizioni - Bremer Juve, che fatica senza Gleison: tutti i dettagli sulle condizioni del difensore brasiliano dopo il turno di riposo Una scena che ha fatto trattenere il respiro ai tifosi della Juventus al Bente ... Lo riporta juventusnews24.com
Nuova minaccia per Bremer: la risposta della Juventus | CM.IT - Gleison Bremer è tornato a essere un pilastro fondamentale per la Juve: occhio ai pericoli sul mercato per il difensore brasiliano ... calciomercato.it scrive