Bremer Juve il difensore è incedibile? Svelata la valutazione del difensore brasiliano | c’è un top club europeo interessato La situazione

Bremer Juve, il difensore è incedibile? Tutto quello da sapere sul futuro del brasiliano che piace a questo top club. Nonostante sia considerato un pilastro incedibile della squadra, la Juventus avrebbe comunque fissato il prezzo per il cartellino di Gleison Bremer. Secondo quanto riportato dal QS, di fronte all’interesse crescente di alcuni top club europei, la dirigenza bianconera ha stabilito una valutazione chiara per il suo leader difensivo: non meno di 60 milioni di euro. Il nome del club più interessato al difensore brasiliano, classe 1997, è quello del Liverpool. I Reds sarebbero infatti alla ricerca di un centrale di grande affidabilità ed esperienza per rinforzare il proprio pacchetto arretrato e avrebbero individuato in Bremer il profilo ideale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

