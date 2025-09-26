Bremer e poi? Scelti gli altri due difensori che affiancheranno il brasiliano nel trio davanti a Di Gregorio Ultime di formazione verso Juve Atalanta

Juventusnews24.com | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bremer da chi verrà affiancato in Juve Atalanta? Ecco la decisione di Tudor in difesa nel trio davanti a Di Gregorio. Ultime di formazione. Una scelta a sorpresa per blindare la difesa. Per il big match di domani contro l’ Atalanta, Igor Tudor è pronto a cambiare volto alla sua retroguardia, con un’esclusione eccellente. A sedersi in panchina, infatti, dovrebbe essere Federico Gatti, con Pierre Kalulu pronto a prendere il suo posto nel terzetto difensivo. PROBABILI FORMAZIONI JUVE ATALANTA: LE POSSIBILI SCELTE DI TUDOR Una scelta a sorpresa: fuori Gatti, dentro Kalulu. Nonostante l’ottimo avvio di stagione, il tecnico croato ha deciso di rinunciare alla fisicità di Gatti per affidarsi alla velocità e alla duttilità di Pierre Kalulu. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

bremer e poi scelti gli altri due difensori che affiancheranno il brasiliano nel trio davanti a di gregorio ultime di formazione verso juve atalanta

© Juventusnews24.com - Bremer, e poi? Scelti gli altri due difensori che affiancheranno il brasiliano nel trio davanti a Di Gregorio. Ultime di formazione verso Juve Atalanta

In questa notizia si parla di: bremer - scelti

Bremer Juventus, il brasiliano è pronto a tornare titolare: già scelti i suoi compagni di reparto, chi completerà il terzetto con l’Atalanta

bremer scelti due difensoriBremer pilastro della Juventus, ma attenzione alla prepotenza di Manchester Utd e Liverpool: la clausola non spaventa - Gleison Bremer ancora sulla lista di Manchester Utd e Liverpool per la prossima estate: difensore prenotato, la Juventus tentata o ferma nell'impedire la partenza? Come scrive sport.virgilio.it

bremer scelti due difensoriBremer è di nuovo insostituibile: con lui la Juve deve rialzare il muro - Landucci: "Per arrivare in alto non devi prendere gol. gazzetta.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Bremer Scelti Due Difensori