Bremer da chi verrà affiancato in Juve Atalanta? Ecco la decisione di Tudor in difesa nel trio davanti a Di Gregorio. Ultime di formazione. Una scelta a sorpresa per blindare la difesa. Per il big match di domani contro l’ Atalanta, Igor Tudor è pronto a cambiare volto alla sua retroguardia, con un’esclusione eccellente. A sedersi in panchina, infatti, dovrebbe essere Federico Gatti, con Pierre Kalulu pronto a prendere il suo posto nel terzetto difensivo. PROBABILI FORMAZIONI JUVE ATALANTA: LE POSSIBILI SCELTE DI TUDOR Una scelta a sorpresa: fuori Gatti, dentro Kalulu. Nonostante l’ottimo avvio di stagione, il tecnico croato ha deciso di rinunciare alla fisicità di Gatti per affidarsi alla velocità e alla duttilità di Pierre Kalulu. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Bremer, e poi? Scelti gli altri due difensori che affiancheranno il brasiliano nel trio davanti a Di Gregorio. Ultime di formazione verso Juve Atalanta