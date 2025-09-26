Brambilla verso Sambenedettese Juventus Next Gen | Terza partita in una settimana ma i ragazzi stanno bene clima positivo dopo due vittorie consecutive Sugli 11 gol da 11 marcatori diversi…

Brambilla, allenatore della Juventus Next Gen, ha parlato così alla vigilia del match contro la Sambenedettese di Serie C 202526. In conferenza stampa alla vigilia di Sambenedettese Juventus Next Gen di Serie C, il tecnico Massimo Brambilla ha rilasciato queste dichiarazioni ai canali ufficiali bianconeri. UN GRUPPO ENTUSIASTA – «Questa sarà la terza partita in una settimana, ma i ragazzi stanno bene. In più, abbiamo optato per una serie di rotazioni nelle precedenti due gare, di conseguenza non abbiamo percepito stanchezza nel gruppo. Vincere, inoltre, aiuta molto perchè si percepisce meno la stanchezza e soprattutto permette di aumentare la coesione e l’entusiasmo all’interno dello spogliatoio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Brambilla verso Sambenedettese Juventus Next Gen: «Terza partita in una settimana ma i ragazzi stanno bene, clima positivo dopo due vittorie consecutive. Sugli 11 gol da 11 marcatori diversi…»

