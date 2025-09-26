braglia valuta un perugia a due punte montevago torna in pole si cambia in difesa

Qualcosa cambierà. O almeno Piero Braglia in questi giorni sta provando soluzioni alternative per superare la crisi del Perugia. Il tecnico del Grifo, infatti, dopo la sconfitta pesante con la Sambenedettese ha deciso di provare una soluzione con le due punte in vista del nuovo appuntamento al Curi, domani contro la Pianese. Braglia si aspetta risposte da parte della squadra e per questo è pronto anche a rivedere quella che era la sua idea iniziale pur di arrivare alla prima vittoria della stagione che consentirebbe almeno di uscire dai bassifondi della classifica. L’allenatore dovrà rinunciare ad Angella, fermo ai box per un problema muscolare, ma potrebbe anche decidere di schierare dal primo minuto l’ultimo arrivato in casa Grifo, Tozzuolo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

