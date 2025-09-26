Braglia valuta un Perugia a due punte Montevago torna in pole si cambia in difesa
Qualcosa cambierà. O almeno Piero Braglia in questi giorni sta provando soluzioni alternative per superare la crisi del Perugia. Il tecnico del Grifo, infatti, dopo la sconfitta pesante con la Sambenedettese ha deciso di provare una soluzione con le due punte in vista del nuovo appuntamento al Curi, domani contro la Pianese. Braglia si aspetta risposte da parte della squadra e per questo è pronto anche a rivedere quella che era la sua idea iniziale pur di arrivare alla prima vittoria della stagione che consentirebbe almeno di uscire dai bassifondi della classifica. L’allenatore dovrà rinunciare ad Angella, fermo ai box per un problema muscolare, ma potrebbe anche decidere di schierare dal primo minuto l’ultimo arrivato in casa Grifo, Tozzuolo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: braglia - valuta
Pianetagenoa1893.net. . LIVE PIANETAGENOA1893.NET - LA VOCE DEL PATRONE ROSSOBLU' Francesco Patrone commenta il finale di Como-Genoa - Il SALOTTO DEL GRIFONE con Simone Braglia e Giancarlo Rizzoglio ? Nuovo allo streaming o vuoi - facebook.com Vai su Facebook
Braglia valuta un Perugia a due punte. Montevago torna in pole, si cambia in difesa - Oggi confermata la passeggiata in centro ... sport.quotidiano.net scrive
Perugia, Braglia squalificato per due giornate - L’allenatore toscano, che ha fatto il suo esordio sulla panchina degli umbri lo scorso 23 settembre contro la Sambenedettese ... Secondo lanuovariviera.it