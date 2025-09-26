Bosco dei Frati | cosa prevede il progetto di valorizzazione con il bando Fai

Genovatoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La giunta del Comune di Genova ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la valorizzazione del Bosco dei Frati, in località Santuario Madonna del Monte, nell’ambito del bando Fai ‘I Luoghi del Cuore 2025’ in cui aveva ottenuto oltre 4mila voti risultando tra i più votati. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

