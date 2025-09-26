Bosch licenzia 13mila lavoratori continua la crisi dell’automotive
Il gruppo Bosch ha deciso di tagliare 13.000 posti di lavoro entro il 2030. Si tratta della coda lunga della crisi dell’automotive, che colpisce in particolar modo tutti i campi del settore che lavorano con il mercato automobilistico. Bosch aveva già ridotto del 3% la sua forza lavoro nel 2024, ma ora arriva la “necessità” di ridurre ulteriormente i costi. Le sezioni tedesche della divisione Mobility subiranno quindi un ulteriore calo di personale entro il 2030 con l’obiettivo, dichiarato, di migliorare la competitività dell’azienda attraverso aggiustamenti strutturali e riduzioni del personale inevitabili. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
