Borse in moderato rialzo nonostante i dazi di Trump Focus su dati USA

Quifinanza.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Chiusura positiva per le Borse europee, Piazza Affari compresa, nonostante le tensioni geopolitiche e il fatto che il presidente Donald Trump abbia annunciato nuove tariffe su farmaci brevettati, autocarri pesanti e mobili. Per i farmaci è previsto un dazio del 100% dal 1° ottobre a meno che i produttori non costruiscano stabilimenti negli Stati Uniti. Il “chiaro massimale tariffario onnicomprensivo del 15% rappresenta per le esportazioni dell’UE una polizza assicurativa che non si verificheranno dazi più elevati per gli operatori economici europei”, ha rassicurato oggi il portavoce della Commissione europea per il Commercio, Olof Gill. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

borse in moderato rialzo nonostante i dazi di trump focus su dati usa

© Quifinanza.it - Borse in moderato rialzo nonostante i dazi di Trump. Focus su dati USA

In questa notizia si parla di: borse - moderato

borse moderato rialzo nonostanteBorse in moderato rialzo nonostante i dazi di Trump. Focus su dati USA - Segno più in chiusura per il listino italiano, con il FTSE MIB in aumento dello 0,96%; sulla stessa linea, il FTSE Italia All- Si legge su quifinanza.it

borse moderato rialzo nonostanteBorse europee aprono in rialzo nonostante la minaccia dei dazi - Le nuove minacce in arrivo dagli Stati Uniti scuotono i mercati, ma i listini europei partono comunque con il segno più - Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Borse Moderato Rialzo Nonostante