Borderlands 4 la nuova patch migliora le performance ed aggiunge l’opzione per il FOV su console

Borderlands 4 si aggiorna con una patch ricca di novità che risponde alle richieste della community, soprattutto per i giocatori console. L’introduzione di uno slider per regolare il FOV (Field of View) rappresenta la novità più attesa, anche se Gearbox avverte che aumentare troppo l’angolo visivo potrebbe causare cali di performance in alcune situazioni. Gearbox Software ha rivelato che le attività settimanali sono state rinnovate: il Weekly Big Encore Boss è stato sostituito da una versione più impegnativa e redditizia di un boss già noto, mentre le Weekly Wild Card Missions garantiscono ora un drop leggendario sicuro. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Borderlands 4, la nuova patch migliora le performance ed aggiunge l’opzione per il FOV su console

In questa notizia si parla di: borderlands - nuova

Borderlands 4: Boss Leggendari e Nuova Modalità Cacciatore Supremo per un Endgame Epico

Borderlands 4 è stato aggiornato e questo pare aver creato ulteriori problemi di stabilità al gioco: secondo una nuova indicazione di Gearbox Software, a questo giro la soluzione è aspettare 15... - facebook.com Vai su Facebook

Borderlands 4, nuova patch: migliorano le prestazioni e tantissimi bug fix - X Vai su X

Borderlands 4, nuova patch: migliorano le prestazioni e tantissimi bug fix - Gearbox Software ha annunciato nelle scorse ore la distribuzione di un nuovo aggiornamento per Borderlands 4, la sua ultima fatica che però è rimasta ingolfata in un po’ di controversie per via delle ... Secondo hdblog.it

Borderlands 4: disponibile la nuova patch con bilanciamenti, fix e attività inedite - Borderlands 4 si aggiorna: nuove attività settimanali, fix alle prestazioni, bilanciamenti alle armi e miglioramenti generali. Da vgmag.it