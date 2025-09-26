Boom di iscrizioni alla Scuola Bonamici

“È una Scuola per tutti – afferma la Direttrice Angelica Ditaranto – volta a contribuire alla crescita della persona in tutte le fasi della vita". L'offerta formativa della Scuola di musica Bonamici anche quest'anno si presenta molto ricca e variegata, spaziando dalla musica colta al jazz, al pop. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

In questa notizia si parla di: boom - iscrizioni

Università online: scandali ma iscrizioni boom, aumento del 51% rispetto a 2024, Multiversity primo ateneo italiano per numero di iscritti

Università online, iscrizioni boom, +51% rispetto a 2024, Multiversity primo ateneo italiano con 170 mila studenti, seguito dalla Sapienza (112 mila)

Università telematiche in crescita esponenziale: nel 2025 iscrizioni a +51%, studenti under 25 in aumento del 78%, boom di domanda per corsi di Intelligenza Artificiale

Prima settimana di MiniBasket e boom di iscrizioni!!! Due gruppi già pieni.....ma ci sono ancora dei posti ne gruppi 2018 e 2016/2017!!! 1,2,3....Casilino Olè!!! #acsdcasilino23 #newgen #minibasket - facebook.com Vai su Facebook

Boom di iscrizioni alla Scuola Bonamici: registrato il tutto esaurito per molti corsi - Pisa, 24 settembre 2025 – A pochi giorni dall’apertura, la Scuola di Musica Bonamici è gremita di allievi di tutte le età e molti corsi sono già sold out. Da msn.com

Scuola, iscrizioni al via. Boom di rischieste per gli istituti tecnici 4+2 - Nel giorno della partenza delle iscrizioni al prossimo anno scolastico – avvio che ha fatto registrare forti rallentamenti dovuti all’elevato numero di richiesta di accesso alla piattaforma Unica da ... Riporta quotidiano.net