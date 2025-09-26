Bonus single | le agevolazioni per chi vive da solo

Il governo è sempre più attento a una platea vasta e folta come quella dei single: per il 2025, infatti, sono previsti alcuni bonus e agevolazioni se si rientra in determinate categorie, vediamo quanti e di cosa si tratta. I finge benefit. Conosciuto anche con il nome di "welfare aziendale", esiste già per le famiglie ma il diritto è anche per tutti i lavoratori e le lavoratrici single: si possono ottenere mille euro che raddoppiano in caso i lavoratori siano dipendenti e con figli nati anche al di fuori del matrimonio purché siano stati riconosciuti. Il datore di lavoro potrà poi rimborsare anche le cifre spese per le utente (luce, gas, acqua) ma anche le spese per l'affitto della casa principale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

